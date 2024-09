Si va verso il rifinanziamento del bonus psicologo, il contributo per le spese di psicoterapia introdotto dal 2022 e che nella scorsa Legge di Bilancio è stato confermato e reso strutturale ma per il quale vanno comunque reperiti i finanziamenti. Secondo quanto viene riferito da fonti di maggioranza il governo sarebbe al lavoro per confermare lo stanziamento previsto per l'anno in corso con fondi, dunque, per 10 milioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA