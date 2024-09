Prestiti per studiare, aumenta l'età media dei richiedenti

E' in aumento in Italia l'età media di chi chiede un prestito personale per la formazione: nel 2024 è passata da circa 35 anni e mezzo nel 2023 ad oltre 37 anni. La variazione è dovuta principalmente al calo dei richiedenti under 25 (passati dal 24% al 19%), mentre sono aumentati i 25-34enni (arrivati a rappresentare il 33% della richiesta) e i 45-54enni (arrivati al 18%). Lo rivela una ricerca di Facile.it e Prestiti.it, realizzata su un campione di oltre 350.000 richieste di prestiti personali.

Nei primi 8 mesi del 2024, i prestiti personali erogati in Italia per far fronte ai costi della formazione sono stati pari a circa 220 milioni di euro. Chi ha presentato domanda per questo tipo di finanziamento ha chiesto, in media, 6.685 euro, da restituire in 53 rate (poco più di 4 anni).

Una domanda su tre (33,4%) è per finanziamenti che non superano i 3.000 euro, probabilmente in virtù di un ricorso più frequente al prestito anche per pagare i primi livelli di istruzione scolastica (asilo nido, scuola materna, fino al liceo privato).

I prestiti per lo studio sono particolarmente richiesti dalle donne. Nei primi 8 mesi del 2024 il campione femminile ha rappresentato il 45% della domanda, valore molto elevato se si considera che, sul totale prestiti, le donne rappresentano circa il 30% delle richieste.



