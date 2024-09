Per Saipem contratti da un miliardo dollari in Arabia Saudita

Saipem si è aggiudicata due contratti offshore in Arabia Saudita nell'ambito del Long-Term Agreement in vigore con Saudi Aramco. Il valore complessivo dei due contratti è di circa un miliardo di dollari.

Lo rende noto un comunicato del gruppo, nel quale si ricorda che "le aggiudicazioni rafforzano la presenza di Saipem in Arabia Saudita e il rapporto di lunga data dell'azienda con Aramco".

Oggi il titolo Saipem in Borsa ha ceduto il 7% sullo scivolone del prezzo del petrolio, ma nei giorni scorsi le indiscrezioni su questi contratti avevano fatto alzare con decisione in Piazza Affari l'azione Saipem, che in queste settimane si trova ai massimi da oltre due anni.

Le attività di Saipem per il primo contratto prevedono l'ingegneria, l'approvvigionamento, la costruzione e l'installazione (Epci) di tre moduli di produzione, di 33 chilometri di condotte rigide sottomarine con diametro e di 34 chilometri di cavi elettrici sottomarini, infrastrutture saranno installate presso il giacimento Marjan.

Il secondo contratto riguarda l'Epci di tre jacket, cinque moduli di produzione, 22 km di condotte rigide sottomarine, di 5 chilometri di condotte flessibili sottomarine e di 35 chilometri di cavi elettrici sottomarini. Queste infrastrutture saranno installate presso i giacimenti di Zuluf e Safaniyah.

Per la campagna offshore dei due progetti, Saipem impiegherà le sue navi da costruzione che operano nella regione. La fabbricazione relativa ai progetti verrà eseguita presso il cantiere saudita di Saipem 'Saipem Taqa Al-Rushaid Fabricators'', potenziando il coinvolgimento dell'industria locale, conclude la nota del gruppo.



