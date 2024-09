Chiusura in rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il differenziale di rendimento tra i due titoli decennali che sale di circa due punti base, a quota 146. In flessione i rendimenti dei titoli di Stato, in una seduta di avversione al rischio da parte degli investitori e in vista del taglio dei tassi da parte della Fed e della Bce a settembre: quelli dei bond italiani sono scesi di 3 punti base, al 3,73%.



