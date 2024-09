Borsa: Milano maglia nera, a picco Saipem, Iveco e Stm

Seduta da dimenticare per Piazza Affari, maglia nera tra i listini del Vecchio Continente, innervositi dal tonfo di Wall Street e dall'arrivo di una serie di dati macro che testeranno l'economia americana, il primo dei quali, l'indice manifatturiero Ism, non è risultato ad agosto particolarmente brillante.

Il Ftse Mib ha ceduto l'1,33% affossato da Saipem, Iveco (-4,9%) e Stm (-4,6%) in una seduta che ha visto crollare i titoli petroliferi, penalizzati dall'andamento del greggio, e i tecnologici, venduti a mani basse a New York. Male Campari (-3,5%) e le banche, che vedono avvicinarsi il taglio dei tassi: Mps ha perso il 3,2%, Sondrio il 3,1%, Banco Bpm il 3% e Bper il 2,8%. Pesanti anche Stellantis, dopo le immatricolazioni deludenti ad agosto in Italia e Francia, e Tim (-2,5%).

In chiara controtendenza Cucinelli (+2,8%) mentre hanno tenuto le utilities con Terna (+0,8%) e Snam (+0,4%).



