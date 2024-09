Euro parte stabile sul dollaro a 1,1058

Partenza stabile per l'euro sui mercati con la moneta unica segna 1,1058 (+0,009%) nei primi scambi mentre in Asia lo yen passa di mano a 146,1. Gli investitori, con Wall Street chiusa per il Labor Day, si interrogano sui prossimi sviluppi politici nel Vecchio Continente: in Germania dopo il voto alle elezioni locali di ieri che ha segnato la vittoria dell'ultradestra in alcuni lander e in Francia dove il presidente Macron prosegue le consultazioni per il governo che vedono Bernanrd Cazeneuve come candidato favorito a premier.



