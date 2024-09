Borsa: Milano tiene (-0,19%) con le banche e assicurazioni

Banche e assicurazioni frenano il calo di Piazza Affari.

A metà giornata sul Ftse Mib (-0,19% a 34.304 punti) sono in luce in particolare Unicredit (+1%) che ha stretto un accordo pluriennale con Ferrari, e Unipol (+0,98%). Tra gli altri titoli è in recupero Tenaris (+0,99%) .

Sempre sotto vendita Diasorin (-3,4%), seguita da Leonardo (-2,6%), Amplifon (-2,3%) . Lo spread tra Btp e Bund oscilla su quota 146 punti con il rendimento del decennale italiano che lima il rialzo ad un punto e mezzo percentuale al 3,78%.



