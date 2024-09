Borsa: Milano chiude in calo, maglia nera a Leonardo

Leonardo (-7%) e Fincantieri (-5%), i due titoli della difesa in Borsa a Milano, indossano la maglia nera in una seduta di prese di beneficio sul settore in tutta Europa. Il Ftse Mib ha perso lo 0,15%, diviso a metà tra ordini in vendita e in acquisto. A salvarsi sono le utility e le auto, in particolare Tenaris ha guadagnato l'1,44%, Hera l'1,15%, Pirelli lo 0,6 per cento.

E' una situazione generalizzata in Europa su cui pesa, spiegano gli analisti, il contesto geopolitico, tra la crescente opposizione popolare in Israele e l'ascesa dell'ultradestra in Germania che potrebbe far cambiare le politiche in materia di difesa. Rheinmetall è scesa del 2,7%, Saab del 5,5%, Hensoldt -6,3 per cento.

I listini sono nel complesso rimasti stabili, Parigi ha chiuso in rialzo dello 0,2%, Francoforte dello 0,13%, Milano ha contenuto il calo allo 0,15% come Londra in un a giornata di scambi sotto la media con i mercati statunitensi chiusi per festeggiare il Labour Day. Secondo gli analisti c'è anche qualche presa di beneficio, dopo i livelli record raggiunti dai listini la scora settimana e in particolare Airbus e Rolls Royce hanno sofferto con Cathay Pacific che ha segnalato problemi al motore di uno dei suoi aerei.



