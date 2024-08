Landini, 'cambiano i governi ma i giovani restano precari'

"Cambiano i governi, ma i giovani continuano ad essere precari": a dirlo è il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, stasera dal palco della festa dell'Unità Marche in svolgimento a Pesaro. "Le leggi che si sono succedute in questi anni hanno determinato un impoverimento del lavoro", ha aggiunto Landini. Parlando dei referendum, compreso quello per l'abolizione del jobs act, il segretario ha invitato a portare alle urne "25 milioni di persone, perché i referendum - ha spiegato Landini - vogliono contrastare la liberalizzazione della precarietà".



l'autonomia differenziata è un disastro

"Tra le riforme del governo, l'autonomia differenziata è un disastro": così Maurizio Landini, segretario nazionale della Cgil, stasera a Pesaro parlando dal palco della festa dell'Unità. "L'autonomia differenziata è sbagliata e quindi va bloccata", ha aggiunto Landini. "Se qualcuno dice che l'autonomia differenziata rende le regioni e il Paese più forti, va aiutato con uno bravo perché sta male se pensa questo", ha sottolineato il leader della Cgil.

Landini su Schlein, il no al Jobs act terreno che può unire

"Nel programma di Elly Schlein con cui è stata eletta c'era la contrarietà al Jobs act e di questo ne prendo atto": così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha risposto alla domanda sulla fiducia che ripone nella segretaria Pd. Aggiungendo: "Non è importate però quello che si dice, ma quello che si fa", ha detto Landini. Sottolineando che "il punto di vista" della Schlein sul jobs act è "un terreno utile che può unificare". Il segretario della Cgil è intervenuto stasera alla festa dell'Unità Marche in svolgimento a Pesaro.

