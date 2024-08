"La prossima legge di bilancio, come le precedenti, sarà seria ed equilibrata, e confermerà alcune priorità come la riduzione delle tasse, il sostegno a giovani, famiglie e natalità, e interventi per le imprese che assumono".

Lo si legge nella nota congiunta del centrodestra diffusa dopo il vertice.



