Borsa: Milano con l'Europa in attesa dell'inflazione zona euro

La Borsa di Milano conferma l'avvio leggermente positivo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,6% ed è il migliore con il listino di Madrid. Seguono Londra e Parigi in crescita dello 0,4%, con Francoforte piatta e Amsterdam limata dello 0,1%.

Gli operatori attendono chiaramente il dato in mattinata dell'inflazione della zona euro di agosto, sul quale potranno svilupparsi le scelte della Bce per il prossimo taglio dei tassi.

Calmi lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni a 138 punti base, con l'euro piatto nei confronti del dollaro a quota 1,108.

In questo quadro in Piazza Affari, tra i titoli principali, bene Bper e la Popolare di Sondrio, in aumento di oltre due punti percentuali, con Mps che sale dell'1,8%. In rialzo in linea con il listino Tim, limata dello 0,4% Amplifon.



