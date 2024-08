Borsa: l'Europa calma dopo l'inflazione zona euro, Milano +0,6%

Mercati azionari del Vecchio continente senza variazioni di rilievo dopo l'inflazione nella zona euro in linea con le stime degli analisti: le Borse migliori restano quelle di Milano e Madrid che salgono dello 0,6%, con Parigi in aumento di mezzo punto. In crescita dello 0,2% Francoforte e Londra, in calo dello 0,1% Amsterdam.

L'euro è piatto a quota 1,08 contro il dollaro, calmi anche i mercati dei titoli di Stato con lo spread Btp-Bund attorno a quota 138. In Piazza Affari tra i titoli principali sempre bene la Banca popolare di Sondrio che sale del 2%, in ribasso dello 0,6% Diasorin.



