L'inflazione in Spagna rallenta al 2,4%

L'inflazione spagnola scende al livello più basso degli ultimi 12 mesi. I prezzi al consumo sono aumentati del 2,4% rispetto ad agosto 2023. Si tratta di un dato inferiore alle stime degli analisti che prevedevano una crescita del 2,5%.

Il calo in Spagna potrebbe riflettersi in tutta Europa, segnala Bloomberg, secondo cui tutte le principali economie dell'Eurozona potrebbero veder rallentare la crescita degli indici dei prezzi. Questo potrebbe convincere la Banca centrale europea a continuare ad abbassare i tassi di interesse.

Si tratta del terzo mese consecutivo in cui l'inflazione spagnola rallenta. Il trend è dovuto alla riduzione dei costi del carburante, così come dei prodotti alimentari e delle bevande non alcoliche.



