Borsa: l'Europa ai massimi con il Pil Usa e l'attesa sui tassi

Le Borse europee tornano a segnare nuovi massimi storici per la prima volta da maggio dopo che il dato sul Pil Usa, cresciuto del 3% nel secondo trimestre, allontana lo spettro della recessione americana mentre gli investitori scommettono, confortati anche dai dati sull'inflazione in Spagna e Germania, sul taglio dei tassi sia in Europa che negli Usa. L'indice Stoxx Europe 600 è arrivato a salire dello 0,8%, a 524,75 punti, un soffio sopra il precedente record di 524,71 segnato a maggio.







