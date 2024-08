Borsa: in Europa rimbalzano i tecnologici, occhi alla Fed

Prosegue in rialzo la seduta sulle Borse in Europa con i tecnologici che rimbalzano e i futures americani in rialzo. Londra guadagna lo 0,3%, Madrid lo 0,46%, Parigi lo 0,69%, Francoforte lo 0,68%, Milano lo 0,85 per cento "L'asticella era troppo alta per essere superata - commenta un analistiriferendosi ai risultati di Nvidia che a caldo hanno fatto scattare le vendite sul settoe - quindi i risultati non fanno deragliare i chipmaker o il mercato azionario in generale".

Ora l'attenzione torna a concentrarsi sul panorama macro. I mercati monetari scommettono su circa un punto percentuale di tagli dei tassi entro la fine dell'anno da parte della Federal Reserve e che la Bce continui con la sua politica di allentamento. A Milano regina del listino è Tenaris (+3,08%) seguita da St (+2,59%) mentre nelle posizioni successive i titoli si alternano durante la seduta. Ora in evidenza Leonardo (+1,5%), Interpump (+1,4%) e Mediobanca (+1,37%). Scivolano Tim (-0,88%) e Cucinelli (-0,4%) dopo i conti. Unieuro guadagna lo 0,87% a 11,66 euro portandosi sulla valorizzazione dell'opas di FnacDarty.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA