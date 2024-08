Borsa: in Europa l'ottimismo sui tassi batte i timori sul tech

Le Borse europee prendono finalmente una direzione e guardano al rialzo. Londra sale dello 0,2%, Parigi dello 0,4%, Francoforte dello 0,16%, Milano dello 0,6% e Madrid dello 0,29 per cento. Prevale, commentano gli analisti, l'ottimismo sui tagli dei tassi d'interesse che controbilancia i timori sul settore tecnologico dopo i deludenti risultati di Nvidia. Nella seduta di oggi i titoli dell'energia si ritraggono, si mette in luce Pernod Ricard (+9,6% e poi sospesa al rialzo) dopo i conti in linea con le attese degli analisti in un anno difficile per il settore. Il gruppo, commentano i trader, ha confermato gli obiettivi per il medio termine, anche se il primo trimestre non permette di parlare di ripresa del settore.



