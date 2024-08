L'orodicalabria, tre giorni di confronto su giovani e impresa

Stimolare i giovani calabresi a fare impresa e spingere le nuove generazioni della regione ad abbandonare il retaggio del posto fisso, a oltrepassare la logica dall'assistenzialismo, a investire su se stessi. "Si può già fare" è il titolo dell'evento ideato dall'associazione L'orodicalabria - presidente l'ex parlamentare Ernesto Magorno e direttore scientifico il giornalista Francesco Verderami - in agenda a Belvedere Marittimo, nel cosentino da domani al 31 agosto: tre giornate durante le quali chi ha scommesso su se stesso - anticipano gli organizzatori - cercherà di spiegare alle nuove generazioni che possono scommettere su se stesse.

L'iniziativa si propone di chiamare a raccolta il mondo delle istituzioni, dell'università e delle imprese, con l'obiettivo di rivolgersi alle nuove generazioni, 'con un linguaggio semplice e chiaro, depurato dai luoghi comuni del vittimismo e della rassegnazione che hanno alimentato vecchi tabù e tenuta chiusa la porta che si vuole aprire', per raccontare le esperienze passate, descrivere gli scenari futuri, lanciare idee da realizzare e suggerimenti utili a realizzarle.

L'evento sarà diviso in due parti. Una summer school riservata agli studenti al mattino e un dibattito pubblico la sera. La prima parte sarà gestita dagli esperti della materia che offriranno il loro know-how ai giovani, con il supporto e la supervisione dell'Università della Calabria. La seconda avrà un format ritmato, dettato da interventi brevi, utili ad alimentare il confronto tra gli ospiti: imprenditori calabresi che hanno realizzato i loro progetti dentro e fuori i confini regionali, giovani che hanno avviato iniziative sul territorio, professori universitari che hanno studiato il fenomeno e che stanno insegnando i meccanismi dell'intrapresa. Al dibattito prevista la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, tra gli altri il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, degli industriali come il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, del mondo creditizio, Nicola Maione, presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena, delle associazioni di categoria: la loro presenza servirà ad analizzare - insieme agli altri interlocutori - le criticità del sistema che frenano la presenza dei giovani nel mondo delle imprese e per proporre soluzioni che garantiscano il superamento degli ostacoli.





