Borsa: l'Europa conferma il rialzo con avvio Ny, Milano +0,4%

Le Borse europee confermano l'andamento positivo nonostante l'avvio debole di Wall Street.

La lente del mercato è sui conti di Nvidia attesi record e, domani, sull'inflazione tedesca e il Pil Usa.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, sale di mezzo punto con tech e industriali che guidano i rialzi. La migliore tra le Piazze, resta Francoforte (+0,65%). Parigi guadagna lo 0,34%. Milano allunga a +0,4% con Recordati (+2,7%), Leonardo (+2,4%) e Diasorin (+2,2%) sempre in evidenza, così come le vendite le vendite zavorrano i bancari con Bper che perde quasi un punto percentuale.

Lo spread tra Btp e Bund è in rialzo e sopra i 138 punti mentre il rendimento del decennale italiano cala di 2 punti base al 3,64 per cento. Sul fronte delle commodity è volatile il gas con gli operatori che guardano alle interruzioni programmate in Norvegia. I contratti Ttf su settembre ad Amsterdam si muovono sopra i 39 euro (+1,2%). Il petrolio resta in calo con il wti sotto i 75 dollari (-1,1%) e il brent che viaggia a 78,7 dollari (-1,1%). L'euro è sempre debole sul dollaro con cui scambia a 1,112.



