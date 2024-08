Borsa: Europa poco mossa, future Usa contrastati, Milano +0,3%

Borse europee positive con i future Usa poco mossi in attesa dei conti di Nvidia in arrivo oggi, mentre domani tocca alle immatricolazioni di auto nei vari paesi europei, all'inflazione tedesca e al Pil Usa. Francoforte (+0,76%) si conferma regina, seguono Parigi (+0,56%), Milano (+0,3%), Madrid (+0,02%) e Londra (-0,14%). Si accentua il calo del greggio (Wti -1,97% a 74,04 dollari al barile) nel giorno delle scorte settimanali Usa, mentre non si arresta la corsa del gas (+1,32% a 39,2 euro al MWh), piatto invece l'oro (-0,03% a 2.504 dollari l'oncia). In rialzo il dollaro a 0,9 euro e 0,76 sterline, mentre si riduce la tensione sui titoli di stato. Il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi si mantiene stabile a 138 punti, con il rendimento annuo italiano in calo di 5 punti punti al 3,61% e quello tedesco di 5,2 punti al 2,23%.

Gira in positivo Air France (+0,38%) che ha perfezionato l'acquisto del 19,9% di Scandinavian Airlines (Sas) annunciato lo scorso ottobre. Segno meno invece per Ryanair (-0,28%) ed easyJet (-0,08%), che si prepara a lasciare il paniere che compone l'indice Ftse 100 insieme a Burberry (-1,52%). Positivi i produttori di microprocessori Soitec (+2,08%), Asml (+1,6%) e Asm (+1,5%), più cauta Stm (+0,75%). Deboli gli automobilistici in vista dei dati di domani. Renault cede lo 0,74%, Volvo lo 0,63% e Bmw lo 0,61%, stabile invece Stellantis (+0,1%). Segnano il passo i petroliferi Shell (-1,11%), Bp (-0,83%), Eni (-0,5%) e TotalEnergies (-0,35%), in ordine sparso i bancari. Fineco guadagna l'1,15%, Santander lo 0,78% e Commerzbank lo 0,23%.

Cedono invece Unicredit (-0,18%), Popolare Sondrio (-0,22%), Intesa (-0,2%), Banco Bpm (-0,66%), Bper (-0,92%) ed Mps (-1,26%).



