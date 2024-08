Bei,10,8 miliardi di prestiti, anche per il solare in Italia

Il consiglio d'amministrazione della Banca europea degli investimenti ha approvato 10,8 miliardi di euro di nuovi finanziamenti su progetti riguardanti l'energia pulita, fra cui anche il solare in Italia, l'innovazione nelle imprese, la sanità, la casa e l'educazione.

Lo si legge in una nota della Bei. La fetta più consistente dei nuovi finanziamenti, pari a cinque miliardi, riguarda nuovi investimenti nel settore dell'energia, dell'acqua e delle foreste. Fra questi il sostegno alla costruzione di un'isola a 45 chilometri dalle coste belghe per il trasporto di energia pulita dal Mare del Nord, e nuovi progetti per l'energia solare in Italia, Polonia, Romania e Spagna, per l'eolico in Olanda e per una migliore integrazione delle rinnovabili nella rete di distribuzione elettrica in Spagna e Polonia.

"Il board di oggi si è concentrato sul rafforzamento dell'autonomia strategica europea e dell'efficienza e sicurezza energetica", commenta la presidente della Bei Nadia Calviño.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA