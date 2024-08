Sprint sul Piano strutturale, verso l'ok in Cdm a inizio settembre

Sprint dell'esecutivo sul Piano strutturale di bilancio, il documento previsto dalle nuove regole del Patto Ue da inviare a Bruxelles entro il 20 settembre. Secondo quanto si apprende, si starebbe lavorando per portare il Piano in consiglio dei ministri entro la prima settimana di settembre, in modo da consentire l'esame parlamentare nelle due settimane successive, in tempo per rispettare la scadenza per l'invio all'Ue. Il documento conterrà il quadro programmatico (non indicato nel Def di aprile) e sostituirà di fatto la Nadef.

La 'traiettoria' per l'aggiustamento strutturale che Bruxelles ha indicato a Roma dovrebbe aggirarsi intorno allo 0,5-0,6% annuo, pari a circa 10-12 miliardi, una correzione già considerata nel Def sui saldi 2024-2025.



