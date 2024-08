Qualche tensione sul mercato dei titoli di Stato europei, con rendimenti generalmente in crescita: anche in attesa delle scelte delle banche centrali, il tasso del Btp a 10 anni italiano è in rialzo di circa 8 punti base fino al 3,68%, quello spagnolo e francese di sette, il Bund tedesco sale di 4 basis point.

Lo spread tra Italia e Germania si amplia così a 138 punti base rispetto ai 133 dell'avvio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA