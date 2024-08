Borsa: l'Europa tiene dopo Wall Street e dati Usa, Milano +0,5%

Mercati azionari del Vecchio continente sempre generalmente sopra la parità dopo l'avvio di Wall street e i principali dati dagli Stati Uniti della giornata, a partire dall'indice di fiducia dei consumatori.

La Borsa migliore è di qualche frazione quella di Milano che sale dello 0,5%, seguita da Francoforte (+0,4%) e da Madrid, che cresce dello 0,3%. In aumento dello 0,2% Londra, piatte Parigi e Amsterdam.

Lo spread tra Btp e Bund resta attorno ai 138 punti base con le diffuse tensioni nel settore dei titoli di Stato europei, piatto l'euro sull'elevata quota di 1,115 contro il dollaro. Nel settore delle materie prime fiacchi oro e petrolio, con il gas invece in aumento fino al 3% a 38,7 euro al Megawattora.

In questo clima in Piazza Affari tra i titoli maggiori il più tonico è Ferrari che sale dell'1,5%, con Campari e Stellanits in crescita dell'1,2%. Piatta Tim, in ribasso di un punto percentuale Tenaris e dell'1,4% Saipem.



