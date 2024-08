Borsa: Asia in ordine sparso, future contrastati, Tokyo +0,47%

Borse in ordine sparso in Asia e in Pacifico con i future Europei e americani contrastati a seguito del calo registrato dalla fiducia dei consumatori in Germania.

Tokyo ha guadagnato lo 0,47%, Taiwan ha ceduto lo 0,25%, Seul lo 0,31% e Sidney lo 0,16%. Ancora aperte Hong Kong (+0,33%), Shanghai (-0,22%), Mumbai (-0,16%) e Singapore (+0,2%).

Invariato il Pil annuale tedesco in seconda lettura, confermato il calo trimestrale. Nel pomeriggio sono attesi dagli Usa i prezzi delle abitazioni, la fiducia dei consumatori e gli indici Fed di Richmond e di Dallas, insieme alle previsioni sul terziario in Texas. In calendario l'intervento del presidente della Bundesbank Joachim Nagel.

In calo il greggio (Wti -0,1% a 77,34 dollari al barile) e il gas (-0,49% a 37,47 euro al MWh), che inverte la rotta rispetto all'apertura. Debole anche l'oro (-0,44% a 2.513,9 dollari l'oncia), fresco di record a 2.526 dollari. Stabile il dollaro a 0,89 euro, ma si indebolisce a 0,75 sterline, mentre risale a 1344,68 yen. In rialzo a 136,1 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in crescita di 2 punti al 3,61% e quello tedesco dfi 0,5 punti al 2,25%, Deboli sulla piazza di Tokyo i produttori di semiconduttori Lasertec (-4,32%), Disco (-2,12%) e Advantest (-1,56%), mentre il calo dello yen ha favorito Suzuki (+2,98%), Toyota (+1,79%) e Honda (+1,76%).



