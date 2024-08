Cala meno delle stime l'indice Ifo che misura la fiducia delle imprese in Germania, che scende da 87 a 86,6 punti in agosto contro gli 86 previsti. Meglio delle attese anche l'indice sulle aspettative di business, in calo da 87 a 86,8 punti contro gli 86,5 previsti, mentre ha rispettato le previsioni l'indice sulle valutazioni della situazione economica attuale, in calo da 87,1 a 86,5 punti.



