Borse europee poco mosse in avvio di seduta, con gli investitori che ragionano sull'entità del taglio dei tassi che la Fed potrà varare a settembre mentre aspettano la trimestrale di Nvidia, mercoledì. Con Londra chiusa per festività, Francoforte ha avviato le contrattazioni in calo dello 0,23% mentre Parigi avanza dello 0,13%.



