Borsa: l'Asia in ordine sparso dopo la Fed, sale il petrolio

Borse asiatiche in ordine sparso dopo l'apertura del presidente della Fed, Jerome Powell, a una stagione di tagli dei tassi. Tokyo cede lo 0,9%, indebolita dalla forza dello yen sul dollaro, che sconta la svolta nella politica monetaria americana. Fiacche anche Seul (-0,1%) e Shanghai (-0,1%) mentre Shenzhen è poco mossa. Bene invece Sydney (+0,8%) e Hang Kong (+0,9%).

Gli investitori guardano alle mosse di settembre della Fed, con il mercato che dà ancora come maggiormente probabile un taglio dei tassi di 25 punti base. Attesa anche per i risultati di Nvidia, in arrivo mercoledì, che serviranno a capire se la corsa dei titoli legati all'AI è sostenibile.

L'oro si mantiene sui massimi storici a 2.513 dollari l'oncia mentre il petrolio è in rialzo, con il Brent che sale dello 0,7% a 79,64 dollari al barile e il Wti che avanza dello 0,8% a 75,43 dollari in scia alle tensioni in Medio Oriente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA