Per sede Petrobel in Egitto un milione di ore di lavoro 'sicure'

Una nuova sede al Cairo, in Egitto, per Petrobel, il più grande operatore Oil&Gas del Mediterraneo, società partecipata da Eni ed Egpc, costruita da Proger con 1,5 milioni di ore lavorative "sicure", senza morti sul lavoro. Un traguardo che la società di engineering & management ha celebrato durante un evento organizzato proprio al Cairo e a cui hanno partecipato rappresentanti di Eni, Petrobel, Enppi e tutti i subappaltatori coinvolti nel progetto. E per il quale Proger ha ricevuto una targa per aver superato il milione di ore di lavoro senza incidenti.

"Siamo orgogliosi di ricevere questo riconoscimento che certifica non solo il rispetto delle norme di sicurezza ma soprattutto l'esistenza di una cultura della sicurezza in Proger, di un senso di responsabilità collettiva e di rispetto della tutela della salute dei lavoratori che genera una profonda consapevolezza che ogni cantiere, in ogni angolo del mondo, è parte integrante del nostro modo di lavorare, anche al di là dei singoli profili giuridici" ha commentato Marco Lombardi, Ad di Proger, sottolineando "l'impegno incrollabile" della società "in sicurezza ed eccellenza".

Il nuovo headquarter di Petrobel in Egitto, progettato e costruito completamente da Proger, è in grado di soddisfare anche i più alti standard di sostenibilità, fino a ottenere la certificazione Leed Gold, come si legge in una nota dell'azienda. Le caratteristiche principali della sede includono sistemi avanzati a risparmio energetico, spazi per uffici all'avanguardia e un design che promuove la responsabilità ambientale.

"Le 1,5 milioni di ore lavorative sicure raggiunte in questo sito non solo segnano un traguardo significativo, ma stabiliscono anche un nuovo standard per la sicurezza e l'eccellenza operativa nella regione Mena - conclude Lombardi -.

Proger rimane impegnata a esportare i suoi valori fondamentali di sicurezza e sostenibilità in tutti i suoi cantieri a livello globale, assicurando che ogni progetto venga eseguito con lo stesso livello di impegno e competenza".



