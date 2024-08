Borsa: Milano la migliore in Europa (+0,9%), tonfo di Zucchi

Piazza Affari si conferma la migliore in Europa (+0,9%) con i futures su Wall Street positivi in attesa dell'intervento del numero uno della Fed a Jackson Hole, previsto alle ore 16 in Italia, da cui gli investitori attendono indicazioni sui tassi.

In una giornata dove gli acquisti premiano un po' tutti i settori mentre lo spread Btp-Bund è in discesa a 135,2 punti base, svettano Iveco e Stellantis (+1,57% e + 1,49% rispettivamente), seguite da Enel (+1,29%), Intesa Sanpaolo (+1,19%) e Unipol (+1,17%) .

Nel paniere principale i soli titoli in calo sono Cucinelli (-0,94%), reduce da una corsa alla vigilia, A2a (-0,4%) e Tenaris (-0,12%). Tra i titoli minori crolla invece Zucchi (-10% a 1,89 euro) che ha fatto sapere di non poter distribuire il dividendo di 0,1184 per azione che doveva staccare lunedì prossimo.



