Borsa: l'Europa migliora dopo avvio discorso Powell, Milano +1%

Mercati azionari del Vecchio continente in miglioramento di qualche frazione dopo l'avvio dell'atteso discorso del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, al vertice dei banchieri centrali di Jackson Hole, negli Stati Uniti.

La Borsa migliore resta quella di Milano che sale di circa un punto percentuale, seguita da Madrid e Francoforte in crescita dello 0,7%. La più cauta è Amsterdam in aumento dello 0,2%.

Si indebolisce invece il dollaro, che torna sotto quota 0,9 contro l'euro. Più pesante (-0,5%) il calo del biglietto verde contro la sterlina sotto il livello di 0,76, con la moneta inglese ai massimi dal marzo 2022 rispetto al dollaro.

Calma sul mercato dei titoli di Stato europeo, con lo spread tra Btp e Bun tedeschi a 10 anni a 134 punti base.



