Regione Fvg, ottimisti su vendemmia, ma c'è incognita meteo

"C'è ottimismo per l'annata vitivinicola 2024 anche se il clima ci ha abituati a non dire nulla fino all'ultimo momento; siamo comunque fiduciosi e speriamo di raccogliere i risultati di quella che si prospetta una vendemmia positiva". E' l'auspicio espresso dall'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier per l'annata 2024 del settore vitivinicolo, a Prevendemmiale dell' Associazione Enologi Enotecnici Italiani (Assoenologi) nel dip.

Agraria Polo Scientifico - Tecnologico dell'Università di Udine.

"Oggi si apre la stagione in cui operano gli enologi, fino a ieri operavano gli agronomi: insieme sono parte di un'unica partita che in Fvg raggiunge livelli qualitativi anche superiori alle attese del mercato - ha detto Zannier - Perciò il nostro vino deve ottenere il giusto riconoscimento in termini di ritorno economico, con quantità e qualità coerenti con il mercato e con una promozione corretta". La Regione deve "mettere in campo le risorse per realizzare le idee imprenditoriali e supportare il settore nella sua crescita e innovazione".

All'evento, il più importante per Assoenologi, hanno preso parte le associazioni di categoria dell'ambito agroalimentare regionale e del settore vitivinicolo regionale in particolare.

L'appuntamento è occasione di confronto prima dell'avvio della vendemmia sull'andamento dell' annata vitivinicola e sulle aspettative del mercato, grazie anche al contributo scientifico di relatori dell'Ateneo di Udine, dell'agenzia regionale Ersa e dell'Osmer.



