Borsa: Europa in cauto rialzo con dato sussidi Usa, Milano +0,1%

Si confermano in cauto rialzo le Borse europee dopo il dato sulle richieste di sussidi di disoccupazione settimanali negli Usa, di fatto in linea con le attese, mentre da domani le antenne del mercato, che dà per scontato un taglio tassi della Fed a settembre, saranno sintonizzate sulle parole dei banchieri centrali riuniti a Jackson Hole.

Milano è poco mossa (+0,1%) con Cucinelli in vetta (+2%) insieme a Diarosin (+1,23%), Hera (+1%) e Moncler (+0,76%) mentre Unipol (-1,18%), Saipem (-0,87%) e Mps (-0,77%) chiudono la fila.

Poco meglio fanno Parigi (+0,18%) e Francoforte (+0,23%) non impressionate dal miglioramento degli indici Pmi nei servizi, spinti anche dall'effetto Olimpiadi in Francia, che hanno portato il Pmi composito dell'eurozona a migliorare a 51,2 ad agosto (50,2 a luglio) malgrado l'andamento degli indici nel manifatturiero a partire da quello tedesco.

Alla Borsa di Francoforte spicca Deutsche Bank(+3,8%) che ha alzato le stime sull'utile nel terzo trimestre e si prepara a remunerare meglio i suoi azionisti, dopo aver risolto in parte il contenzioso legale su Postbank.



