In assenza di chiari segnali del settore manifatturiero europeo, "a mio parere il recente aumento dei rischi per la crescita nell'area euro è un argomento in più per un taglio dei tassi al prossimo meeting di politica monetaria della Bce a settembre".

Lo ha detto Olli Rehn, governatore della Banca di Finlandia e membro del Consiglio Bce, secondo la Bloomberg.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA