Lavoro: Calderone, sul reddito medio strategia sta funzionando

Alla luce dei numeri raccolti dall' Ocse che vedono, sul reddito medio pro capite, l'Italia crescere più degli altri Paesi del G7, "la strategia sta funzionando, adesso si tratta di agganciare il trend positivo e stabilizzarlo, con investimenti per la produttività e l'occupazione, sostegno al welfare aziendale e, soprattutto, promozione della contrattazione collettiva con cui valorizzare tutte le leve retributive disponibili".

Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone in una intervista a 'ilSussidiario.net' in occasione della sua presenza oggi al Meeting di Rimini.

Riguardo al rapporto con i sindacati, ha proseguito, "sono una ferma sostenitrice del dialogo e del rispetto nel confronto. In questi mesi non mi sono mai sottratta, anche quando sono stata chiamata in causa per responsabilità difficilmente attribuibili al solo ministro del Lavoro. Lo spazio per giungere a obiettivi comuni - ha evidenziato Calderone - può essere trovato.

Ne sono prova tangibile il percorso che ci ha portati a definire il decreto attuativo per la patente a crediti che entrerà in vigore il prossimo 1/o ottobre, come anche gli accordi per i lavoratori Blutec e Ilva, sottoscritto da tutti i sindacati, solo per citare alcune delle ultime attività congiunte con le parti sociali su differenti fronti".



