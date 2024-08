Calderone, 'mantenere in manovra la riduzione cuneo fiscale'

In vista della prossima manovra di bilancio, "per quanto mi riguarda certamente guardo al mantenimento della riduzione del cuneo fiscale contributivo che credo sia un impegno importante. Un impegno da sostenere e, contemporaneamente, anche sostenere quelle che sono le politiche a favore della contrattazione e quindi del miglioramento di quelle che sono le condizioni retributive". Lo ha detto, in un punto stampa al Meeting di Rimini, la ministra del Lavoro ed elle Politiche Sociali, Marina Calderone E questo, ha argomentato, lo si fa "con un sostegno alla contrattazione collettiva, ai rinnovi contrattuali; con un sostegno alla contrattazione aziendale di secondo livello cercando anche di rendere sostenibili e continuativi nel tempo anche quegli strumenti che guardano alla genitorialità e quindi alla differenziazione tra chi ha figli e chi non ha figli come i fringe benefit. Io credo - ha sottolineato Calderone - che ci siano degli strumenti che comunque debbono parlarsi tra di loro, perché oggi noi parliamo di manovra di bilancio, però dobbiamo guardare, almeno per quello che riguarda i temi del lavoro e delle politiche sociali, anche a tutte quelle altre iniziative che abbiamo messo in campo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA