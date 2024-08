Borsa: Asia in rialzo scommettendo sulle mosse della Fed

Terzo giorno consecutivo di rialzi con i listini aiutati dai progressi in Giappone e Corea del Sud in mezzo all'ottimismo sui potenziali tagli dei tassi di interesse della Federal Reserve. L'indice MSCI Asia Pacific è salito fino allo 0,7%, con Samsung Electronics, Keyence e SK Hynix tra i maggiori sostenitori. Tokyo ha guadagnato l'1,8%, Seul lo 0,8%, Singapore lo 0,5 per cento mentre scivolano gli indici delle piazze cinesi. Hong Kong sta perdendo lo 0,56%, Shanghai l'1,13% e Shenzhen l'1,5% con Pechino che mantiene un approccio cauto e lascia invariati i tassi di prestito di riferimento per agosto.

Questo nonostante il fatto i dati economici come le vendite al dettaglio e la crescita degli investimenti abbiano continuato a deludere, fa notare un operatore. Il sentiment degli investitori in generale però è gradualmente migliorato man mano che i timori di una recessione negli Stati Uniti, che hanno innescato una disfatta del mercato, si sono attenuati. Ci sono scommesse crescenti sul fatto che la Fed segnalerà presto di essere pronta a iniziare a tagliare i tassi di interesse, prima del discorso del presidente Jay Powell a Jackson Hole, nel Wyoming, venerdì.



