Tim corre in Borsa dopo accordo con Nokia per il 5G in Brasile

Vero e proprio rally di Tim in Piazza Affari dopo l'annuncio dell'accordo con Nokia per il potenziamento della rete 5g in Brasile. Il titolo guadagna il 4,01% a 23,63 centesimi.

Il colosso tecnologico finlandese è stato scelto da Tim Brasil per espandere la propria rete di accesso 5G in 15 stati a partire dal prossimo mese di gennaio. Secondo il responsabile tecnologico di Tim Brasil Marco Di Costanzo l'accordo costituisce una "pietra miliare nella partnership con Nokia" mentre il responsabile reti mobili di Nokia Tommi Ulitto la tecnologia fornita da Nokia consentirà a Tim Brasil di "offrire ai propri clienti la tecnologia di connessione 5G più veloce ed affidabile attraverso soluzioni radio ad elevata efficienza energetica".



