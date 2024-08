Borsa: Milano (+0,9%) calma con l'Europa dopo avvio Wall street

Pochi movimenti sui mercati azionari del Vecchio continente dopo l'avvio di Wall street: la Borsa migliore della giornata resta quella di Madrid, che sale dell'1,2% (Arcerlormittal +2,2%, Banco Bilbao +1,6%), seguita da Milano in aumento dello 0,9%. Seguono Parigi (+0,6%), Francoforte (+0,3%) e Londra che sale dello 0,2%.

Calmo lo spread Btp-Bund sui 137 punti base, con l'euro piatto a quota 1,103 contro il dollaro. L'oro resta vicino ai massimi a 2.530 dollari l'oncia mentre sul fronte dell'energia il petrolio è calmo sui 75,5 dollari al barile. In rialzo il gas (+1,5%) di qualche frazione sopra i 40 euro al Megawattora.

In questo clima, in Piazza Affari resta forte Tim che sale del 4,5% dopo l'accordo con Nokia per il 5G, seguita da Stellantis (+2,6%), con Bper in aumento dell'1,9%. Tra i titoli principali fiacca Prysmian, che si muove attorno alla parità.





