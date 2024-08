Borsa: Europa in cauto rialzo, future negativi, Milano +0,65%

Prosegue in cauto rialzo la seduta delle principali Borse europee con i future Usa negativi in vista dell'indice predittivo di luglio, previsto in calo rispetto al precedente sul mese di giugno. Gli occhi degli investitori sono puntati su Jackson Hole, che ospita il tradizionale incontro estivo dei banchieri centrali mondiali organizzato dalla Fed. Madrid (+1,14%) è la migliore, seguita da Milano (+0,65%), Parigi (+0,37%), Francoforte (+0,2%) e Londra (-0,13%), che rimane negativa.

Prosegue il calo del greggio (Wti -0,7% a 76,11 dollari al barile), positivo il gas (+1,18% a 40,12 euro al MWh), di nuovo sopra i 40 euro e arretra dai massimi l'oro (+0,21% a 2.495,65 dollari l'oncia), di nuovo sotto la soglia dei 2.500 dollari.

Ancora debole il dollaro a 0,9 euro e 0,77 sterline, mentre scende a 136,9 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 3,3 punti sotto al 3,59% e quello tedesco di 1,6 punti al 2,23%.

Si confermano gli acquisti sugli automobilistici Stellantis (+1,9%) e Volkswagen (+1,55%) mentre riduce il calo il comparto della difesa, penalizzato nella mattinata dalle indiscrezioni di stampa su uno stop a nuovi aiuti militari tedeschi all'Ucraina.

Si conferma pesante Saab (-4,3%), migliorano invece Rheinmetall (-1,5%) e soprattutto Leonardo (-0,6%). Contrastate Iveco (+0,98%) e Daimler Truck (-0,06%). In campo bancario svettano Bper (+1,82%), Bbva (+1,43%) e Sabadell (+1,6%). Più caute Unicredit (+1,18%), Commerzbank (+0,95%), Intesa (+0,9%), Montepaschi (+0,84%) e Banco Bpm (+0,7%).

Contrastate Bp (-0,19%) e Shell (+0,18%), fano meglio invece Eni (+0,4%) e TotalEnergies (+0,83%). Svetta Tim (+3,83%) in Piazza Affari dopo l'accordo con Nokia per il 5G in Brasile. Più caute Telefonica (+1,37%) e Vodafone (+0,64%).



