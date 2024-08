Revolut raggiunge una valutazione di 45 miliardi di dollari

La società finanziaria e bancaria britannica Revolut ha annunciato oggi di aver raggiunto una valutazione pari a 45 miliardi di dollari (41 miliardi di euro) a seguito di una vendita di azioni sul mercato secondario, che ha consolidato "la sua posizione come compagnia tecnologica privata di maggior valore in Europa".

In una nota si legge anche che il colosso con oltre 45 milioni di clienti in tutto il mondo "ha firmato accordi con un gruppo di importanti investitori tecnologici" per fornire liquidità ai dipendenti attraverso la vendita di titoli. La società con sede a Londra, valutata l'ultima volta a 33 miliardi di dollari nel 2021, ora supera grandi banche del Regno Unito, tra cui NatWest e Barclays.



