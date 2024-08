Il gas gira in calo a 39,3 euro sulla piazza di Amsterdam

Gira in calo il gas naturale sulla piazza di Amsterdam al traguardo di metà seduta.I contratti future sul mese di settembre cedono lo 0,75% a 39,3 euro al MWh.

Al momento le quotazioni sono in calo di oltre il 2% su base settimanale, dopo aver raggiunto i massimi dallo scorso giugno, mentre proseguono regolarmente i flussi di gas russo in territorio Ucraino verso l'Europa Centrale. Secondo Gazprom la capacità si mantiene stabile sui massimi dall'inizio della guerra nel febbraio del 2022.

A mantenere alte le quotazioni comunque è la richiesta di gas naturale liquefatto (Gnl) in Asia per sostenere i maggiori consumi di energia elettrica a causa delle elevate temperature.

Una circostanza che crea una competizione sui prezzi tra i due continenti.



