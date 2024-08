Fs, avanti cantieri ma tra 12-15 agosto 9 treni su 10 in orario

Proseguono secondo cronoprogramma i cantieri attivi lungo la rete ferroviaria italiana. E secondo i dati forniti da Rfi, anche nei giorni dal 12 al 15 agosto, settimana in cui sono iniziati i lavori sull'Alta Velocità, circa nove treni a lunga percorrenza su dieci, fra treni Alta Velocità e Intercity, sono arrivati in orario. I dati tengono conto dei tempi di percorrenza maggiori dei treni Alta Velocità nei tratti interessati dai cantieri e già segnalati nella fase di acquisto dei biglietti. Per quanto riguarda il traffico regionale, negli ultimi quattro giorni, è arrivato puntuale o entro i 5 minuti il 92% dei convogli. Di interesse anche i dati relativi ai passeggeri: ieri, nella giornata di Ferragosto, hanno viaggiato sui treni italiani circa 625mila persone (di cui oltre 511 mila sui treni regionali), contro le circa 850mila del 14 agosto (oltre 700 mila sui treni regionali).

Numeri che registrano un significativo calo sia rispetto alle prime settimane di agosto che rispetto ad altri periodi dell'anno, in cui il numero di viaggiatori è maggiore per i volumi del traffico dei pendolari che si spostano per studio o lavoro. Nel corso del mese di agosto Rete Ferroviaria Italiana ha programmato una serie di attività manutentive straordinarie che riguardano l'armamento ferroviario, le opere civili, gli impianti di sicurezza e segnalamento e gli impianti di trazione elettrica. Attivi anche cantieri per la realizzazione di nuove infrastrutture, in gran parte connessi al Pnrr e per la riqualificazione delle stazioni.

Fra i principali cantieri relativi alla manutenzione - che proseguono tutti nel perfetto rispetto del programma lavori – quelli sulla linea Alta Velocità: sulla Milano-Bologna AV si lavora per la sostituzione dei deviatoi nella tratta Fidenza Ovest- Castelfranco Est. Gli interventi proseguiranno fino a domenica 19 agosto, con i treni Alta Velocità che percorrono la linea convenzionale, con allungamenti nei tempi di viaggio già segnalati sui sistemi di vendita al momento dell’acquisto.

Dal 19 al 25 agosto, come prevedono le norme in caso di rinnovo dell’infrastruttura, i treni percorreranno le tratte oggetto dei lavori ad una velocità inizialmente ridotta che verrà gradualmente innalzata fino a raggiungere quella massima prevista sulla linea. Dal 26 agosto la circolazione tornerà regolare.

Sulla Direttissima Roma-Firenze i lavori interessano la manutenzione straordinaria al viadotto sul fiume Paglia nella tratta Chiusi Nord-Orvieto Sud. Il cantiere si concluderà il 23 agosto con riduzioni di velocità per il 24 e il 25 agosto nel tratto interessato. Dal 26 agosto la circolazione tornerà regolare.

Per quanto riguarda lo sviluppo della rete, nella tratta Verona-Vicenza sono in corso di completamento le certificazioni necessarie per la riattivazione della linea, ed inoltre proseguono le lavorazioni sulle restanti tratte. Nel Nodo di Genova proseguono i lavori di quadruplicamento fra Voltri e Sampierdarena nell’area di Bivio Polcevera, i lavori di ripristino della linea di Campasso e il cantiere di Sestuplicamento fra Genova Principe e Brignole.

Sulla Linea Milano-Mortara continuano i lavori di realizzazione della nuova fermata di Milano Porta Romana e sulla Linea Cremona-Mantova si sta procedendo con la demolizione della linea esistente e con la risoluzione delle interferenze e sono cominciati i lavori di realizzazione delle fondazioni del nuovo ponte sul fiume Adda.



