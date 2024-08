Per le Borse in Europa è stata la settimana migliore da maggio. L'ultima ottava è negativa però per Londra che chiude in calo dello 0,43%, bene Parigi (+0,35%), Francoforte (+0,77%), Madrid (+0,5%) e Milano che rimasta chiusa a Ferragosto ha recuperato terreno (+2,2%).



