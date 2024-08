Avon chiede la bancarotta per cause legate a talco cancerogeno

La casa di bellezza Avon Products è diventata l'ultima azienda a dichiarare bancarotta per risolvere le cause legali di massa per prodotti al talco contenenti amianto cancerogeno.

Avon Products è una holding che ha venduto la sua attività nordamericana nel 2016, ma che continua a rispondere per i debiti e le responsabilita' legate al talco.

La societa' ha dovuto affrontare la sua prima richiesta di risarcimento danni nel 2010 ma ora sono pendenti 386 cause legali, ha riferito il responsabile della ristrutturazione Philip Gund in una dichiarazione depositata presso il tribunale fallimentare degli Stati Uniti a Wilmington, nel Delaware.

In precedenza erano ricorsi alla bancarotta per lo stesso motivo Johnson & Johnson e i fornitori di talco Imerys Talc America, Cyprus Mines,Whittaker, Clark & Daniels e Barretts Minerals.

