EasyJet cancella 10 voli tra l'Italia e il Portogallo

E' di "solo 10 voli cancellati" tra Portogallo e Italia il bilancio dello sciopero dei dipendenti di easyJet proclamato tra il 15 e il 17 agosto. Poca cosa rispetto alle 232 soppressioni annunciate in tutta Europa. Fino al 16 agosto, poi, alcuni collegamenti tra scali italiani e portoghesi risultano garantiti.



"La comunicazione - sottolinea easyJet - è stata data ai passeggeri con giorni in anticipo", con la priorità di "minimizzare l'impatto di questo sciopero sui nostri clienti, cancellando alcuni voli con anticipo per dare la possibilità di riorganizzare il viaggio in tempo utile". I passeggeri coinvolti dalla protesta che la compagnia giudica "ingiustificata" sono stati contattati "giorni fa con tutte le opzioni disponibili per cambiare volo o ricevere un rimborso". Per i passeggeri in partenza o in arrivo dal Portogallo il 15, 16 e 17 agosto è possibile controllare lo stato del loro volo sul 'Flight Tracker easyJet' presente nel sito.

Proprio da quest'ultimo strumento emerge che sono confermati 2 voli previsti per oggi tra Lisbona e Malpensa e viceversa insieme al singolo volo in programma il 15 e il 16 agosto in entrambe le direzioni. Regolari anche i 2 voli in programma oggi e domani tra Malpensa e Porto e viceversa, mentre non sono previsti in questi giorni collegamenti tra Malpensa e Faro e viceversa. Annunciato il volo odierno tra Porto e Napoli e viceversa, così come quello tra Porto e Palermo previsto per oggi.



Intanto Assoutenti ricorda che "i diritti dei passeggeri devono essere adeguatamente garantiti anche in caso di sciopero". Tra questi la fornitura di pasti e bevande, la sistemazione in albergo con tanti di trasferimento dall'aeroporto". In caso di cancellazione poi il passeggero ha diritto alla scelta tra il rimborso e un volo alternativo.





