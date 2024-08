Borsa: Milano maglia rosa in Europa, Ftse Mib +0,8%

La Borsa di Milano indossa la maglia rosa in Europa con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,8% a 32.256 punti. Sui mercati torna il clima di ottimismo mentre si attende l'inflazione negli Stati Uniti. Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 137 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,57%.

Nel Vecchio continente si muovono in terreno positivo anche Parigi e Francoforte (+0,4%), Londra (+0,3%), dopo l'inflazione migliore delle attese, Madrid (+0,06%).

A Piazza Affari brillano Stellantis (+2,2%) e Tim (+2,1%), quest'ultima all'indomani della cessione della quota residua del 10% in Daphne 3, che detiene il 29,9% di Inwit e le parole del ceo Pietro Labriola dopo la vendita della rete. Si mettono in mostra anche Leonardo (+1,8%) e Erg (+1,8%).

Tra le banche avanzano Popolare Sondrio (+1,6%), Bper (+1,5%), con Kbw che aumentano il target price, Unicredit (+0,8%), Intesa (+0,6%) e Banco Bpm (+0,3%) mentre è in controtendenza Mps (-0,3%). Seduta fiacca per Recordati e Saipem (-0,2%).



