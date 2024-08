Borsa: Milano chiude positiva con l'Europa, corre Nexi

La Borsa di Milano (+0,24%) recupera nel finale e chiude in terreno positivo, in linea con gli altri listini europei. Nel listino principale si mette in mostra Nexi (+2,4%). Lo spread tra Btp e Bund conclude in calo a 139 punti, con il rendimento del decennale italiano che scende al 3,57 per cento.

Acquisti anche per Prysmian (+1,3%), dopo aver vinto la causa contro Sterlite che gli frutterà un risarcimento di 96,5 milioni di dollari, e Ferrari (+1,2%). Performance positiva per le utility, con il prezzo del gas in calo. In aumento Hera (+2,4%)Enel (+1%), Snam (+0,4%), A2a (+0,2%). In luce il settore della moda dove Cucinelli guadagna l'1,4% e Moncler lo 0,6%.

Bene Mediolanum (+0,9%) e Azimut (+0,7%).

In fondo al listino Tim (-1,4%), dopo una partenza positiva sulla cessione della quota residua del 10% in Daphne 3, che detiene il 29,9% di Inwit. Deboli le banche in vista di una eventuale riduzione dei tassi d'interesse. Bper cede l'1,2%, Fineco -1%, Mps -0,4%, Intesa -0,1%, mentre sono positive Banco Bpm (+0,3%) e Unicredit (+0,2%). Giù l'energia con il calo del prezzo del petrolio. Eni (-0,7%), Tenaris (-0,5%) e Saipem (-0,4%). Vendite anche su Stellantis (-0,7%), Campari e Leonardo (-0,4%).



