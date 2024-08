Borsa: l'Europa piatta dopo indice Zew tedesco, Milano +0,1%

Mercati azionari del Vecchio continente insensibili all'indice Zew di fiducia degli investitori tedeschi crollato in agosto a 19,2 punti da 41,8 di luglio, facendo molto peggio delle previsioni.

Le Borse europee si muovono attorno alla parità in un tentativo di intonazione positiva, con Madrid che è il listino migliore in aumento dello 0,3%, seguito da Francoforte in crescita dello 0,2% e da Milano che sale dello 0,1%. Piatte Londra, Parigi, e Amsterdam.

Calmo lo spread Btp-Bund che scende di un punto base rispetto all'avvio a quota 140, con l'euro stabile su un rapporto di 1,09 contro il dollaro. Peggiora il rublo dopo lo scivolone di ieri sulla portata dell'attacco dell'Ucraina in Russia, cedendo oltre il 2% nei confronti dell'euro e del dollaro.

Sul fronte dell'energia il petrolio è piatto di qualche frazione sotto gli 80 dollari al barile, con il gas in calo dell'1% a 39 euro al Megawattora.

In questo contesto in Piazza Affari Mediolanum, Enel ed Hera salgono di un punto percentuale, mentre Tim è piatta dopo aver ceduto la quota residua del 10% in Daphne 3, holding di controllo di Inwit.

In calo invece dell'1,1% Stellantis, dell'1,2% Saipem e dell'1,6% Interpump.



