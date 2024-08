Deloitte rafforza partnership con Cio, sarà Technolgy partner

Il Comitato olimpico internazionale (Cio) e Deloitte rafforzano la loro partnership olimpica a livello globale. Dai Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026 fino ai Giochi Olimpici di Brisbane 2032, il Cio ha affidato a Deloitte il ruolo di Games technology integration partner per i Giochi Olimpici, i Giochi Paralimpici e i Giochi Olimpici Giovanili con l'obiettivo di creare una nuova infrastruttura tecnologica integrata e una piattaforma per i Giochi, migliorando e garantendo le operazioni tecnologiche dei Giochi Olimpici e Paralimpici per il futuro.

Deloitte è stata selezionata a seguito di una procedura competitiva indetta dal Cio. Nello specifico, spiega una nota, Deloitte progetterà, costruirà, implementerà, gestirà e garantirà l'integrazione tecnologica, lo sviluppo di applicazioni e i servizi di sicurezza informatica dal 2026 al 2032. L'obiettivo è quello di guidare la trasformazione tecnologica dei Giochi Olimpici e Paralimpici, sviluppando tecnologie personalizzabili per ciascuna edizione e riducendo la necessità di ricreare le applicazioni per ogni singola edizione.

L'ampliamento della partnership olimpica tra Cio e Deloitte segue l'annuncio dell'aprile 2022 relativo alla partnership decennale tra Cio e Deloitte per cinque edizioni dei Giochi Olimpici e Paralimpici fino al 2032, "con l'obiettivo di trasformare radicalmente il modo in cui i futuri Giochi Olimpici e Paralimpici saranno vissuti dagli appassionati in tutto il mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA