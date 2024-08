A luglio i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona (il cosiddetto carrello della spesa) rallentano su base tendenziale da +1,2% a +0,7%. Rallentano anche quelli dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto, da +2% a +1,8%. Lo comunica l'Istat che ritocca al ribasso la stima preliminare pubblicata il 31 luglio (0,8% per il carrello della spesa e 1,9% per i prodotti ad alta frequenza di acquisto).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA